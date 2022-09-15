Вже на ранок рівень води вдалося знизити на 40 сантиметрів

Сьогодні росіяни вдруге за добу завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Влучили в промислове підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто досі оговтується від першої атаки - по дамбі. Підтопленими залишаються понад сто приватних будинків. Рятувальникам довелося у двох місцях підірвати гідроспоруду, щоб знизити рівень води в Інгульці. І це дало результат. Про ситуацію в Кривому Розі докладніше - Олена Мендалюк.

Еще одна пошла, сейчас будет обратно взрыв.

Це летять крилаті ракети, якими російська армія завдала удару по мирному місту Кривий Ріг. Випустила вісім снарядів типу "Кинжал" та "Іскандер". Окупанти поцілили по кількох стратегічних об'єктах - постраждали гідротехнічні споруди. В результаті - річка Інгулець вийшла з берегів. Рівень води піднявся до двох метрів.

Головне - люди не постраждали. Єдине, у приватних будинках місцевих жителів повилітали вікна.

Я був у хаті, три окна вилетіли, не окна, а стекла. - У вашій хаті вилетіли вікна? Прям геть? - Так.

Вже за кілька годин після ракетного удару річка Інгулець все ближче підступала до будинків людей. У водяному полоні опинилися понад 100 дворів.

З підтоплених будинків - людей евакуювали. А фахівці тим часом всю ніч ліквідовували наслідки ракетного удару. Аби зменшити рівень води, навіть підривали дамби.

Олександр Вілкул, начальник Криворізької військової адміністрації:

Ночью проходил большой перечень мероприятий. Начиная от двух подрывов дамб в районе Черногорки, для того чтобы увеличить пропускную способность, заканчивая большими инжинерными работами. Могу сказать что по состоянию на сейчас продолжается ликвидация аварии, но поток воды уменьшился.

Вже на ранок рівень води вдалося знизити на 40 сантиметрів. Аварійні роботи тривають і досі.