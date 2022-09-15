США розширили санкції проти росії [ Редагувати ]
США розширили санкції проти Росії. Нові американські санкції проти рф зачіпають 44 фізичні особи, у тому числі громадян Росії та України, а також 32 юридичні особи. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мінфіну США.
Під санкції потрапили:
- дитячий омбудсмен рф Львова-Бєлова;
- глава Чечні Рамзан Кадиров, його дочки, дружина та двоюрідний брат;
- учасниця конкурсів краси Фатіми Хазуєва та співачка Амінат Ахмадова, наближені до Кадирова;
- голова окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький;
- голова руху "Мы вместе с Россиєю" Володимир Рогов;
- заступник голови окупаційної влади Запорізької області Віктор Ємельяненко,
- голова окупаційної влади Бердянська та Бердянського району Олександр Сауленко;
- голова окупаційної влади Мелітопольського району Андрій Сігута;
- голова окупаційної влади Херсона Олександр Кобець;
- голова Національної системи платіжних карток Володимир Комлєв;
- помічника президента рф Максим Орєшкін;
- колишній і чинний керівники НРД Едді Астанін і Віктор Жидков.
Серед компаній - "Байкал електронікс", розробник комп'ютерних процесорів "Байкал" і "Аквариус", яка є розробником, виробником та постачальником комп'ютерної техніки. Окремо Мінфін США пообіцяв запроваджувати санкції за підтримку платіжної системи "Мир" за межами росії.
Внесення до санкційного переліку означає заморожування активів у США та заборону для американських громадян чи компаній на ведення бізнесу з його фігурантами.
Нагадаємо, що напередодні Євросоюз продовжив санкції проти російських громадян і компаній.
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