США розширили санкції проти Росії. Нові американські санкції проти рф зачіпають 44 фізичні особи, у тому числі громадян Росії та України, а також 32 юридичні особи. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мінфіну США.

Під санкції потрапили:

дитячий омбудсмен рф Львова-Бєлова;

глава Чечні Рамзан Кадиров, його дочки, дружина та двоюрідний брат;

учасниця конкурсів краси Фатіми Хазуєва та співачка Амінат Ахмадова, наближені до Кадирова;

голова окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький;

голова руху "Мы вместе с Россиєю" Володимир Рогов;

заступник голови окупаційної влади Запорізької області Віктор Ємельяненко,

голова окупаційної влади Бердянська та Бердянського району Олександр Сауленко;

голова окупаційної влади Мелітопольського району Андрій Сігута;

голова окупаційної влади Херсона Олександр Кобець;

голова Національної системи платіжних карток Володимир Комлєв;

помічника президента рф Максим Орєшкін;

колишній і чинний керівники НРД Едді Астанін і Віктор Жидков.

Серед компаній - "Байкал електронікс", розробник комп'ютерних процесорів "Байкал" і "Аквариус", яка є розробником, виробником та постачальником комп'ютерної техніки. Окремо Мінфін США пообіцяв запроваджувати санкції за підтримку платіжної системи "Мир" за межами росії.

Внесення до санкційного переліку означає заморожування активів у США та заборону для американських громадян чи компаній на ведення бізнесу з його фігурантами.

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз продовжив санкції проти російських громадян і компаній.