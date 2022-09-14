Євросоюз продовжив санкції проти російських громадян і компаній [ Редагувати ]
Рада Євросоюзу продовжила на півроку санкції проти 1,2 тис. фізичних та 108 юридичних осіб з росії. Обмеження проти них було запроваджено через окупацію Криму в 2014 році та збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Рада ухвалила сьогодні рішення продовжити термін дії обмежувальних заходів щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2023 року.
Санкції обмежують поїздки фізосіб, заморожування активів та забороняють надавати кошти тим, хто перебуває у списках.
Персональні санкції булп запроваджено у 2014 році через анексію та окупацію Криму та початок війна на Донбасі. Список було розширено у 2022 році після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну.
У списку санкцій є президент володимир путін, заступник голови Ради безпеки рф дмитро мєдведєв, прем'єр Михайло Мішустін, глава МЗС сергій лавров і багато інших високопосадових політиків.
Нагадаємо, що президент Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій і прискорити передачу Києву систем ППО.
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