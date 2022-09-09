США працюють над введенням нових санкцій проти росії - Держдеп [ Редагувати ]
Сполучені Штати працюють над введенням нових санкцій проти росії у зв'язку з вторгненням в Україну.
Про це заявив глава відділу координації санкцій у Держдепі США Джим О'Браєн.
"США продовжать працювати над введенням нових санкцій щодо росії через розв'язану війну в Україні", - підкреслив О'Браєн.
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