Після вибухів у тимчасово окупованому Херсоні окупанти та зрадники почали метушитися та збирати речі. Не виключені й подальші вибухи в місті. Про це повідомляє голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Поки що ми спостерігаємо підвищене нервування колаборантів і окупантів, метушливі збори речей. Цілком можливо, що серед цих речей є й вибухонебезпечні.

16 вересня в окупованому Херсоні пролунали вибухи. Повідомлялося, що інцидент стався в будівлі Апеляційного суду, яка є поряд з ОДА, там дислокувалася "влада" загарбників.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху поранення отримала колаборантка, так звана "начальниця "департаменту праці" окупаційної адміністрації Алла Бархатнова.