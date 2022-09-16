У Херсоні пролунали вибухи: перші подробиці від ЗСУ [ Редагувати ]
Після вибухів у тимчасово окупованому Херсоні окупанти та зрадники почали метушитися та збирати речі. Не виключені й подальші вибухи в місті. Про це повідомляє голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
Поки що ми спостерігаємо підвищене нервування колаборантів і окупантів, метушливі збори речей. Цілком можливо, що серед цих речей є й вибухонебезпечні.
16 вересня в окупованому Херсоні пролунали вибухи. Повідомлялося, що інцидент стався в будівлі Апеляційного суду, яка є поряд з ОДА, там дислокувалася "влада" загарбників.
Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху поранення отримала колаборантка, так звана "начальниця "департаменту праці" окупаційної адміністрації Алла Бархатнова.
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