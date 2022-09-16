У Китаї 200-метрова будівля згоріла за кілька хвилин (відео) [ Редагувати ]
У п'ятницю, 16 вересня, в офісному хмарочосі China-telecom у китайському місті Чанша сталася сильна пожежа.
За 20 хвилин будинок повністю згорів.
ЗМІ повідомляють, що там зберігалося 35 тонн палива для серверів, а кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень людей.
Десятки поверхів будівлі China Telecom заввишки понад 200 метрів згоріли повністю. Пожежу погасили, але кількість жертв поки невідома.
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