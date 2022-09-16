"Если приспичило и тяжело": путін закликав ЄС зняти санкції з "Північного потоку-2" (відео) [ Редагувати ]
Офіційні особи компанії Siemens зафіксували, що турбіни "Північного потоку" потрібно ремонтувати, тому зараз використовувати їх не можна. Про це заявив президент росії володимир путін на прес-конференції за підсумками візиту до Узбекистану.
Він наголосив, що росія, попри заяви ЄС, до поломки відношення не має. На його думку, якщо країнам Європи "приспичило" и "важко" через обмежені поставки газу, вони можуть зняти санкції з "Північного потоку-2".
В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока-2" - 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать- и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции. "Северный поток-2" открывать не хотят, а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки.
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