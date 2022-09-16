Офіційні особи компанії Siemens зафіксували, що турбіни "Північного потоку" потрібно ремонтувати, тому зараз використовувати їх не можна. Про це заявив президент росії володимир путін на прес-конференції за підсумками візиту до Узбекистану.

Він наголосив, що росія, попри заяви ЄС, до поломки відношення не має. На його думку, якщо країнам Європи "приспичило" и "важко" через обмежені поставки газу, вони можуть зняти санкції з "Північного потоку-2".