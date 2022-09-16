Україна має виграти війну у росії, а після перемоги москва зобов'язана понести відповідальність за свою агресію та завдану Києву збитки.

Про це заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Україна має здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія. Після перемоги Москва також має понести відповідальність за свою агресію", - наголосила Пелосі.

Також наголошується, що Пелосі має намір вирушити до Вірменії на вихідних на тлі чергового загострення бойових дій Вірменії та Азербайджану.