Україна має здобути перемогу у війні проти росії - Пелосі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна має виграти війну у росії, а після перемоги москва зобов'язана понести відповідальність за свою агресію та завдану Києву збитки.
Про це заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
"Україна має здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія. Після перемоги Москва також має понести відповідальність за свою агресію", - наголосила Пелосі.
Також наголошується, що Пелосі має намір вирушити до Вірменії на вихідних на тлі чергового загострення бойових дій Вірменії та Азербайджану.
по темі
США найближчим часом поставить Україні передові ракетні системи для відбиття російської агресії на півдні та сході України. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі
Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють можливу передачу Україні систем ППО
Успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, але наразі не ясно, яке стратегічне значення вони матимуть
У п'ятницю, 9 вересня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні
За шість місяців повномасштабної війни росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими