Країни "Великої сімки" готують інвестиційний план для України. Хочуть розробити мапу інвестиційних можливостей, яка дозволить іноземним компаніям швидше і без перепон виходити на наш ринок. Зокрема, брати участь у післявоєнній відбудові України. А коштів для цього потрібно буде багато. Лише за попередньою оцінкою уряду, Європейської комісії та Світового банку на цей час йдеться про 349 мільярдів доларів.

Тетяна Логунова докладніше розкаже про зустрічі на полях саміту "Великої сімки". І на яку саме допомогу ми можемо розраховувати та від кого?

На ганку палацу Нойхарденберг - поруч із прапорами країн "Великої Сімки" - майоріє й синьо-жовтий стяг. Україну та її представників уже традиційно запрошують на всі заходи "групи семи", які нині проводить головуюча в організації Німеччина. Зустріч міністрів економіки - не стала винятком. Тим більше, що говорили на саміті переважно про Україну.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

350 мільярдів євро - сума, яка знадобиться для відбудови України після війни. Це - спільна оцінка українського уряду, Єврокомісії та Світового банку. Цифра гігантська - заявив на зустрічі "економічної сімки" її господар - віце-канцлер і профільний міністр Роберт Габек. І одразу додав – "група семи" знає, де взяти гроші.

Все просто - інвестиції, інвестиції і ще раз інвестиції. "Велика Сімка" планує розробити "карту" інвестиційних можливостей України. Вона дозволить іноземним компаніям швидше і простіше виходити на наш ринок. Деталі - Габек повідомив на спільній прес-конференції з українською колегою Юлією Свириденко.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Для відновлення України потрібні великі гроші. Нам необхідно мати інструмент - фонд, який забезпечить компаніям умови для інвестицій. Йдеться про створення великого глобального фонду, що залучатиме кошти для відбудови України від приватних інвесторів, банків, хедж-фондів.

Крім економічної допомоги, Габек пообіцяв і військову. Партія "Зелені", яку він представляє в уряді, вимагає від канцлера Шольца негайно збільшити поставки зброї Україні. Передусім, важкої.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Ми надамо більше. І ми вже багато зробили. З Німеччини надходить високоточна зброя. Так, наприклад, українська армія використовувала гаубиці-2000 під час контрнаступу. А якщо ви згадаєте минуле, то побачите, що позиція Німеччини стосовно поставок зброї змінювалася залежно від ситуації на полі бою.

Зброю в німців просив і голова Верховної Ради. Руслан Стефанчук цього тижня теж був у Німеччині. І теж у рамках зустрічей "групи семи". Його запросили на конференцію голів парламентів "Великої Сімки". У Берліні Стефанчук закликав німців не чекати, доки наважаться інші західні держави. А проявити лідерство - і першими напряму відправити в Україну бойові танки.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

На кожній зустрічі, з усіма - нам потрібні танки. Нам треба зрушити це якесь незрозуміле коло, якісь незрозумілі секретні операції кільцевого типу. Нам потрібна сучасна зброя. Вони питають - навіщо вам сучасна зброя? Я їм просто сказав - ви подивіться, яка ситуація була у війні до цього і яка в останні два місяці. Оце вам порівняння отих систем, які використовуються ЗСУ. Коли використовують сучасну зброю - противник втікає. Коли використовуємо техніку радянського зразка - йде війна на виснаження, в кого більше солдат.

Як передати Україні танки Леопард - уже придумали німецькі експерти. Вони пропонують, щоб це зробила не окрема європейська держава, а група країн. Така собі, європейська ініціатива.