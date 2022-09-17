Вищі посадовці Міноборони США проти постачання в Україну ракет великої дальності для відбиття російської агресії. Про це повідомив телеканал NBC із посиланням на джерела у відомстві.

Як вважають посадовці Пентагону, українська армія може застосувати балістичні ракети ATACMS для систем залпового вогню M142 HIMARS проти об'єктів на території росії.

На їхню думку, це може призвести до ескалації воєнного конфлікту. За словами джерел, через ці побоювання адміністрація президента Джо Байдена відклала питання про постачання Україні такої зброї.

Адміністрація Джо Байдена відмовилася постачати Україні ракети ATACMS у липні. Це рішення назвали спробою не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".

13 вересня газета The Wall Street Journal з посиланням на документ повідомила, що Україна запросила США ракети з дальністю понад 300 км. В українському уряді заявили, що ця зброя необхідна для контрнаступу.