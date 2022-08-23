Американська влада може поставляти в Україну більше зброї в рамках військової допомоги, ніж офіційно оголошував Білий дім. Як пише Politico, у Вашингтоні про це "ходить все більше чуток".

Видання наводить слова неназваного високопосадовця Пентагону. 19 серпня він заявив, що США деякий час таємно постачали Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), які використовуються для наведення на радарні системи.

Коли ми вперше оголосили про постачання ракет HARM, їхня згадка у заяві не була конкретною. Ми описали це так, що ми надаємо протирадіолокаційні можливості.

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За словами двох джерел Politico, США включили до нового пакету допомоги, оголошеного 19 серпня, високоточні боєприпаси Excalibur. Офіційно Вашингтон про це не повідомляв.

У документі, який адміністрація США направила до Конгресу, наводиться перелік озброєнь, які постачаються в Україну в рамках останнього пакету військової допомоги. У ньому зазначається, що постачання Києву "не обмежуються" тим, що перераховано у списку.

Нагадаємо, що 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Він включатиме ракети для HIMARS, 16 гаубичних систем, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом і 1000 протитанкових комплексів Javelin.