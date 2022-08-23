США можуть передавати Україні деякі види озброєнь таємно - Politico [ Редагувати ]
Американська влада може поставляти в Україну більше зброї в рамках військової допомоги, ніж офіційно оголошував Білий дім. Як пише Politico, у Вашингтоні про це "ходить все більше чуток".
Видання наводить слова неназваного високопосадовця Пентагону. 19 серпня він заявив, що США деякий час таємно постачали Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), які використовуються для наведення на радарні системи.
Коли ми вперше оголосили про постачання ракет HARM, їхня згадка у заяві не була конкретною. Ми описали це так, що ми надаємо протирадіолокаційні можливості.
За словами двох джерел Politico, США включили до нового пакету допомоги, оголошеного 19 серпня, високоточні боєприпаси Excalibur. Офіційно Вашингтон про це не повідомляв.
У документі, який адміністрація США направила до Конгресу, наводиться перелік озброєнь, які постачаються в Україну в рамках останнього пакету військової допомоги. У ньому зазначається, що постачання Києву "не обмежуються" тим, що перераховано у списку.
Нагадаємо, що 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Він включатиме ракети для HIMARS, 16 гаубичних систем, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом і 1000 протитанкових комплексів Javelin.
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Збройні Сили України отримали від Німеччини ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків. Про це повідомив уряд ФРН. Загалом Україні передали 15 зеніток Gepard і 44 БТР М113.
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Він включатиме ракети для HIMARS, 16 гаубичних систем, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом і 1000 протитанкових комплексів Javelin.
Інформація про використання в Україні ракет американського виробництва, призначених для визначення місцезнаходження та знищення станцій радіолокацій (РЛС), з'явилася ще на початку серпня. Про це повідомляли російські блогери, які нібито виявили фрагменти HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), які вразили російський зенітно-ракетний комплекс
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