США найближчим часом поставить Україні передові ракетні системи для відбиття російської агресії на півдні та сході України. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Це буде передача їм (українцям - ред.) тих озброєнь і техніки, яких вони так відчайдушно потребують для бою на сході та, чесно кажучи, на півдні. І що ж це включає? Очевидно, артилерію, просунуті ракетні системи.

Про які саме ракетні системи йдеться представник Білого дому не уточнив.

13 вересня The Wall Street Journal писала, що Україна запросила у США додаткове озброєння, у тому числі ракетні системи великої дальності. Раніше адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася надати Києву систему ATACMS через побоювання, що ЗСУ можуть використати її для завдання ударів по території росії.

На початку вересня глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні та сусіднім країнам на $2,8 млрд, з яких $675 млн надійшли Києву.

ЗСУ отримали Д105-мм гаубиці, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, авіаційні протирадіолокаційні ракети HARM, машини Humvee, а також броньовані машини швидкої допомоги. Загалом з початку вторгнення рф, Вашингтон передав Києву 140 артилерійських систем та 660 тис. снарядів та ракет до них.