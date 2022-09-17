Індійський бізнесмен Гаутам Адані посів друге місце у рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Його статки оцінюються в $147 млрд, з початку року вони зросли майже вдвічі - на $70 млрд.

Гаутам Адані обігнав Джеффа Безоса ($147 млрд), але значно відстає від лідера Ілона Маска ($267 млрд).

У рейтингу Forbes індійський мільярдер посідає третє місце зі статками $152 млрд. Це теж більше, ніж у Безоса, який займає четверте місце ($147 млрд). У Forbes перше та друге місця займають Ілон Маск ($237 млрд) і Бернар Арно ($155 млрд).

Як зазначає Bloomberg, на початку року Адані займав 14-е місце рейтингу. Акції його компанії Adani Enterprises Ltd. зросли до рекордного рівня цього тижня. Крім того, акції деяких його компаній з 2020 року зросли на понад 1000%. Адані став першим представником Азії, який досяг таких позицій у рейтингу.

Гаутам Адані 60 років. Його компанії займаються морськими та авіаперевезеннями, постачанням газу до міст, видобутком вугілля. Зараз його конгломерат хоче стати найбільшим у світі виробником відновлюваної енергії.

Нагадаємоє, що на початку вересня Україну відвідав американський мільярдер ($25 млрд), колишній гендиректор Google Ерік Шмідт.