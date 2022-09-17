Ердоган знову розкритикував Захід через війну росії та України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову розкритикував Захід за нібито безініціативність у питанні завершення війни між росією та Україною.
Про це повідомляє TRT Haber.
Турецький лідер відвідав саміт Шанхайської організації співробітництва, де був і глава Кремля Володимир Путін. Ердоган заявив, що Туреччина бажає стати членом ШОС.
Турецький президент також прокоментував війну в Україні. Він заявив, що невдоволений політикою Заходу, який нібито не пропонує варіанти для закінчення війни в Україні.
"На жаль, немає ситуації, коли серед цих видимих держав у світі запитують: "Що ми можемо зробити, як ми можемо вирішити це питання?". Ми дали необхідну відповідь і Заходу, і всім їм, особливо США, тими ініціативами, які ми зробили, політикою балансу, якої ми дотримувалися від самого початку", - заявив він.
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