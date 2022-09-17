Представник Папи Римського потрапив під обстріл в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Глава служби папських милостин кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл в Україні під час роздачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє ANSA .
Зазначається, що представник Папи Римського разом із двома єпископами та у супроводі солдата поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти “куди крім солдатів ніхто більше не заходить".
На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з рештою довелося пройти до безпечного місця.
"Вперше у житті я не знав, куди бігти, бо недостатньо просто бігти, треба знати куди", - прокоментував подію Краєвський.
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