"Хіба що не роблять мило з людей і абажури зі шкіри": Зеленський про звірства росіян [ Редагувати ]
Вчинки росіян на окупованих територіях подібні до дій нацисців. Загарбники знущаються і катують живих людей, влаштовують депортації жителів і спалюють населені пункти.
Як повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що українські військові звільнять усі свої території.
"Всюди, де є Україна, буде наш прапор. І ніде не залишиться цього звірства - рашизму, який повторює те, що робили нацисти. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри", - сказав він.
Зеленський зазначив, що масштаб злочинів росіян не розтягнувся на всю Європу, але принцип той самий: табори, де збирають людей, щоб вбити, депортації, повністю знищені міста і села.
"Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетній терор, масові поховання, катівні. Найжорсткіші знущання зі ще живих людей. І безмежна, нічим неприкрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони ж розпочали", - додав він.
Президент зазначив, що росіяни при втечі з українських територій залишили апарати для знущання.
Так, на вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур з інструментами для катувань струмом. Він зазначив, що катування було практикою росіян на окупованих територіях.
"Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само - і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо усі особистості тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю", - сказав він.
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