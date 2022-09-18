У Харківській області під час контрнаступу бійці Збройних сил України захопили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив". Про це повідомляє канал українського танкіста Shawshank Redemption.

Танк потрапив у розпорядження українських військових без видимих пошкоджень.

Він був оснащений комплексом засобів зниження помітності "Накидка", який являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу і секцій для покриття бойової машини.

Першу партію Т-90М "Прорив" було передано російській армії лише у 2020 році. Він є модернізованою версією танка Т-90.

Вперше про використання таких машин на фронті у Харківській області стало відомо у квітні.