ЗСУ захопили найсучасніший танк окупантів (фото) [ Редагувати ]
У Харківській області під час контрнаступу бійці Збройних сил України захопили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив". Про це повідомляє канал українського танкіста Shawshank Redemption.
Танк потрапив у розпорядження українських військових без видимих пошкоджень.
Він був оснащений комплексом засобів зниження помітності "Накидка", який являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу і секцій для покриття бойової машини.
Першу партію Т-90М "Прорив" було передано російській армії лише у 2020 році. Він є модернізованою версією танка Т-90.
Вперше про використання таких машин на фронті у Харківській області стало відомо у квітні.
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