ЗСУ завдали ударів по позиціям ППО окупантів на півдні [ Редагувати ]
На півдні Збройні сили України протягом бойового дня завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
ЗСУ вразили командні пункти окупантів та позиції ППО.
Крім того, ударів завдано по складах у Баштанському районі, а також за місцем зосередження озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, понтонній переправі на Херсонщині.
Втрати ворога за добу:
- 29 окупантів,
- 2 самохідних та 1 звичайна 152 мм гаубиця "Мста-С"
- "Мста-Б",
- командна машина управління винищувальною авіацією
- БМП-3,
- 2 склади боєприпасів.
У Чорному морі маневрує 1 надводний ракетоносій, тримаючи напоготові 8 "Калібрів", його супроводжують 3 великі десантні кораблі.
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