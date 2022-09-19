На півдні Збройні сили України протягом бойового дня завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

ЗСУ вразили командні пункти окупантів та позиції ППО.

Крім того, ударів завдано по складах у Баштанському районі, а також за місцем зосередження озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, понтонній переправі на Херсонщині.

Втрати ворога за добу:

29 окупантів,

2 самохідних та 1 звичайна 152 мм гаубиця "Мста-С"

"Мста-Б",

командна машина управління винищувальною авіацією

БМП-3,

2 склади боєприпасів.

У Чорному морі маневрує 1 надводний ракетоносій, тримаючи напоготові 8 "Калібрів", його супроводжують 3 великі десантні кораблі.