Удар по Миколаєву: що відомо про руйнування [ Редагувати ]
Вночі 19 вересня окупанти вдарили по Миколаєву. Про це повідомляється у Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.
Одна ракета влучила у двір приватного будинку.
Там повністю зруйновано господарську будівлю, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. Ніхто із мешканців не постраждав.
Також на одній із ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада вже працює на місці, зазначив мер.
Район обстрілу продовжують обстежувати аварійні служби.
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