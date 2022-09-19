Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За неділю, 18 вересня, Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 54 650 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росії на 19 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54650 (+170) осіб ліквідовано;
- танків - 2212 (+2);
- бойових броньованих машин - 4720 (+2);
- артилерійських систем - 1313 (+4);
- РСЗВ - 312 (+0);
- кошти ППО - 168 (+0);
- літаків - 251 (+0);
- вертольотів - 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 920 (+2);
- крилаті ракети - 238 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3581 (+3);
- спеціальної техніки - 125 (+3).
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