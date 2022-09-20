Київ та область у найближчу годину накриє гроза [ Редагувати ]
Гроза
Джерело: Pexels
Джерело: Pexels
На Київ та Київську область насувається гроза. Мешканців попереджають про жовтий рівень небезпеки.
"У столиці та області у найближчу годину 20 вересня зі збереженням до кінця доби гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - говориться у повідомленні.
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