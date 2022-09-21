"США можуть стати стороною конфлікту": лаврову привиділися американські найманці в Україні [ Редагувати ]
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Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що американські найманці нібито беруть участь у війні росії проти України на боці ЗСУ. Через це США "можуть стати стороною конфлікту".
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"З натовського, американського озброєння обстрілюють суміжну Україні російську територію, вбивають там мирних жителів. У Пентагоні не приховують, що передають Києву розвіддані, цілевказівки для завдання ударів", - заявив лавров.
За його словами, у рф нібито є інформація про те, що американські найманці та радники "присутні на полі бою".
"США, по суті, балансують на межі перетворення на сторону конфлікту", - додав глава МЗС країни-агресора.
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