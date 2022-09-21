Перемогою збірної Шотландії над національною командою України завершився перенесений матч 1-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23.

У дебюті команди обмінялися небезпечними випадами. Щоправда, до акцентованих ударів в обох випадках справа не дійшла.

На старті другого тайму збірна Шотландії посилила тиск на українців.

Фарт України закінчився на 70-й хвилині. Це Макгінн вкотре протиснув Бондаря на лівому краї штрафного майданчика та точно пробив у дальній кут – 1:0.

Дубль оформив джокер збірної Шотландії Дайкс. Нападник двічі хрестоматійно забив після кутових. В обох випадках він зміг головою замкнути вивірені навіси Фрейзера з лівого флангу після виграної ним і партнерами силової боротьби.

Після розгромної поразки "синьо-жовті" втратили лідерство в квартеті B1. За два тури до кінця розіграшу першою іде Шотландія (9 очок), а українська команда відстає від неї на два пункти.

Наступний матч українці зіграють 24 вересня проти збірної Вірменії.