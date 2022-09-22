Тонни іржавого брухту! Тисячі мін і снарядів, що не розірвалися! Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій очищують Харківщину від боєприпасів та підбитої техніки. Адже, відступаючи, окупанти залишили велику кількість небезпечних предметів, а лісосмуги в регіоні перетворилися на цвинтарі ворожих машин.

Наш матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - про те, що знаходять вибухотехніки на звільнених територіях.

Отак весь ліс у ящиках від градів. Просто весь ліс.

Ці кадри знято у лісах неподалік міста Ізюм. Уздовж ґрунтової дороги - ящики від снарядів. Усі ці боєприпаси орки використовували, обстрілюючи Харків та інші населені пункти регіону. А трохи далі - й самі реактивні системи залпового вогню.

Подивіться, виявлено і в одному місці, яке було місцем заряджання, знищено цілий напевно дивізіон російських РСЗВ "Град". Он їх скільки.

А на цих кадрах - ціле кладовище знищеної техніки ворога.

Спалена російська техніка. Її тут дуже-дуже багато.

Дивлячись на всі ці кадри, розумієш - на Харківщині тривали й справді запеклі бої. Але в них українська армія показала всю свою міць.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

З початку повномасштабного вторгнення наш підрозділ знищив декілька десятків ворожої техніки, це були танки, БТРи, БМП та інше. В основному це було знищено за допомогою протитанкових комплексів, також ручних гранатометів нашого та іноземного виробництва.

І жодні хитрощі не допомагають окупантам уберегти від наших аеророзвідників та артилеристів свої смертоносні машини.

Олег Плаксій, воєнний кореспондент:

Така собі нора під БМП - черговий лайфхак від російських окупантів з метою зберегти своє життя під час артилерійських обстрілів, але це не допомогло їм під час влучного пострілу українського гранатометника.

Тим часом вибухотехніки продовжують працювати й в лісах, і в деокупованих населених пунктах Харківщини. Зачищають територію та знищують тисячі ворожих снарядів, які й досі становлять небезпеку для людей.

Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ:

Зараз проводиться активне розмінування, близько 50 гектарів території розміновано. Працює близько 200 ДСНСників, майже 60 одиниць техніки для того, щоб створити безпечне середовище на деокупованих територіях.

А ворог продовжує засмічувати Харківщину новим залізяччям. Лише за минулу добу, за даними Обласної військової адміністрації, в Ізюмському районі - на лінії зіткнення - російські окупанти втратили 10 машин війни.