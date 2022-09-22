Ердоган закликає говорити з путіним [ Редагувати ]
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав світових лідерів говорити з президентом рф володимиром путіним, аби "відчинити двері світу".
Про це повідомляє A Haber.
"На жаль, ООН не змогла покласти край війні та зупинити кровопролиття, а також знайти вирішення енергетичної та продовольчої криз, що виникли в результаті війни", - заявив Ердоган.
Президент Туреччини сказав, що створення "зернового коридору" відновили деяку довіру до організації, але немає сумнівів у тому, що необхідно докласти більших зусиль для припинення війни
"Лідери повинні просувати цей канал. Іншими словами, кожен, хто має більш-менш стосунки з паном Путіним, повинен обговорити з ним ці питання, щоб відкрити ці двері", - додав Ердоган.
Він підкреслив, що цей заклик стосується і президента України Володимира Зеленського. Оскільки, на його думку, прояв абсолютно різних негативних підходів не дасть очікуваного результату.
"Навпаки, я думаю, що кількість смертей та руйнувань тут ще більше зросте", - сказав наостанок президент Туреччини.
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