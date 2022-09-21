Президент США Джо Байден заявив, що дії росії є грубим порушенням статуту ООН. Так глава Білого дому прокоментував під час промови на Генасамблеї ООН оголошену в рф мобілізацію. Його слова наводить CNN.

Президент путін виступив із відкритими ядерними погрозами на адресу Європи та безрозсудною зневагою до зобов'язань режиму нерозповсюдження. Тепер росія закликає більше солдатів вступити в бій, і кремль організує фіктивний референдум, щоб спробувати анексувати частини України - надзвичайно суттєве порушення статуту ООН.

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Президент США назвав дії росії в Україні "безсоромним порушенням основних принципів статуту ООН". І запевнив, що країни Заходу продовжать демонструвати солідарність з Україною та протистояти вторгненню росії.

США також виступають за збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради безпеки ООН.

Happening Now: President Biden delivers remarks before the 77th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/aQ6CjoluNO — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2022

Нагадаємо, вранці 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії та заявив, що підтримує псевдореферендуми на окупованих територіях. І пригрозив застосовувати ядерну зброю у разі загроз територіальній цілісності рф.