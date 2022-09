Президент США Джо Байден заявив, що дії росії є грубим порушенням статуту ООН. Так глава Білого дому прокоментував під час промови на Генасамблеї ООН оголошену в рф мобілізацію. Його слова наводить CNN.

Президент США назвав дії росії в Україні "безсоромним порушенням основних принципів статуту ООН". І запевнив, що країни Заходу продовжать демонструвати солідарність з Україною та протистояти вторгненню росії.

США також виступають за збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради безпеки ООН.

Happening Now: President Biden delivers remarks before the 77th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/aQ6CjoluNO