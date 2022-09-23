У Мелітополі пролунав потужний вибух в перший день "референдуму" [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці пролунав гучний вибух. Це сталося в перший день так званого псевдореферендуму росіян.
Про це повідомляється в Telegram-каналі мера Мелітополя Івана Федорова.
"Терор окупантів наростає. О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому", - написав Федоров.
Він зазначив, що цей страх на руку окупантам, адже в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.
"Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає", - закликав мер міста.
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На даний момент ніякої офіційної інформації немає
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