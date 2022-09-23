Рішення російського диктатора володимира путіна розпочати війну проти України може бути наслідком його після ізоляції під час пандемії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Усім ясно, що лідер, який вирішив розпочати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію, - це президент Путін. І я не маю раціонального пояснення (чому він розпочав війну проти України, - ред.). Мені здається, це комбінація стратегії німецької інтервенції, і, я сказав би, наслідків COVID-ізоляції Путіна під час пандемії", - заявив він.

Разом з тим французький лідер назвав рішення про мобілізацію в рф помилкою та втраченою можливістю "піти шляхом до світу".