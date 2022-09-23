Після оголошення володимиром путіним мобілізації в росії 21 на російсько-грузинському кордоні зібралося майже 2 тис. легкових автомобілів. У МВС у Північній Осетії уточнили, що ще 20 вересня черг на кордоні не спостерігалося, повідомляє "Коммерсант".

На території Республіки Північна Осетія-Аланія спостерігається значне скупчення близько 2 тис. одиниць легкових транспортних засобів, які прибули до Республіки Північна Осетія-Аланія і чекають на свою чергу для проїзду через пункт пропуску "Верхній Ларс".

Про аналогічне скупчення машин на кордоні з Монголією також повідомлялося 22 вересня, однак згодом у МЗС країни цю інформацію спростували.

За останні кілька днів фіксується подорожчання цін на авіаквитки на рейси з росії та скупчення чоловіків у російських аеропортах.