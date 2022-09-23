На російсько-грузинському кордоні розтягнулася черга з 2 тисяч машин (відео) [ Редагувати ]
Після оголошення володимиром путіним мобілізації в росії 21 на російсько-грузинському кордоні зібралося майже 2 тис. легкових автомобілів. У МВС у Північній Осетії уточнили, що ще 20 вересня черг на кордоні не спостерігалося, повідомляє "Коммерсант".
На території Республіки Північна Осетія-Аланія спостерігається значне скупчення близько 2 тис. одиниць легкових транспортних засобів, які прибули до Республіки Північна Осетія-Аланія і чекають на свою чергу для проїзду через пункт пропуску "Верхній Ларс".
Про аналогічне скупчення машин на кордоні з Монголією також повідомлялося 22 вересня, однак згодом у МЗС країни цю інформацію спростували.
За останні кілька днів фіксується подорожчання цін на авіаквитки на рейси з росії та скупчення чоловіків у російських аеропортах.
по темі
росія зіткнеться з серйозними проблемами при мобілізації
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів про те, що кремль був змушений оголосити мобілізацію в країні через загрозу режиму президента рф
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країн
За словами Кадирова, з початку вторгнення в Україну участь у бойових діях взяли 20 тисяч чеченців, тому Чечня вже "перевиконала спущений план на 254%". Що це за план він не уточнив
У Бабаюртівському районі Дагестану люди, які виступають проти мобілізації, яку вже називають могілізацією, перекрили федеральну трасу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали