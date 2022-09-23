"Референдуми" рф: причетних колаборантів очікує суд [ Редагувати ]
Усіх причетних до проведення фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України очікує кримінальне переслідування та суд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Імена зрадників відомі правоохоронцям.
Силові та розвідувальні відомства України, а також Мінреінтеграції володіють повною інформацією щодо організаторів, виконавців і поплічників проведення псевдореферендумів.
Проти осіб, які причетні до фейкових "референдумів" будуть введені санкції, ініційовано кримінальне переслідування, призупинено соціальні виплати. Рухоме й нерухоме майно зрадників буде арештовано.
Чого очікувати колаборантам у разі проведення "референдумів":
- жоден з них не уникне кримінальної відповідальності;
- жоден з них більше не зможе відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольній Україні території;
- жоден з них не зможе отримувати пенсійні й інші соціальні виплати;
- жоден з них не зможе використовувати власні активи на підконтрольній Україні території.
За колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення вам загрожує до 15 років за ґратами.
Як відзначають у розвідці, попри те, що український народ за допомогою цивілізованого світу дає відсіч російській збройній агресії, на тимчасово окупованих територіях деякі з громадян продовжують різною мірою співпрацюють з ворогом. Зрадники беруть участь в роботі окупаційних адміністрацій, видають противнику патріотів, яких згодом катують та вбивають.
ГУР МО України повідомляє, що володіє повним спектром задокументованої інформації щодо колаборантів, які співпрацюють з окупантами з детальним переліком "їхніх заслуг перед росією". Відповідні списки було підготовлено на підставі інформації, здобутої оперативним шляхом, у тому числі за допомогою агентури в органах влади та силових структурах росії.
Розвідка обіцяє, що кожний з колаборантів буде притягнутий до відповідальності.
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