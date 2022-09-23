Подоляк про "референдуми": пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогоднішні "референдуми" на захоплених теренах України є пропагандистськими шоу росії для проведення мобілізації.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter .
"Іще раз про важливе. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум". Є лише:
1. Пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації.
2. Територія України, яка потребує негайного звільнення", - написав він.
по темі
Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ
Президент рф володимир путін може виступити у вівторок, 20 вересня, з приводу "референдумів" на захоплених територіях
Незаконий "референдум" у новоокупованих районах Луганської області потрібен росіянам лише для оголошення загальної мобілізації в рф
Будь-які "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є нічим іншим, як фікцією
Росія не приховує бажання провести мирні переговори та заморозити війну в Україні