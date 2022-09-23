Сьогоднішні "референдуми" на захоплених теренах України є пропагандистськими шоу росії для проведення мобілізації.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter .

"Іще раз про важливе. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум". Є лише:

1. Пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації.

2. Територія України, яка потребує негайного звільнення", - написав він.