Скандал у Брюсселі. Там повстала українська спільнота проти... Королівського театру Бельгії "Ля Моне". Все тому що у програмі нового сезону дуже багато російських творів. А на сцені - актори "Большого театру". В той час, коли цивілізований світ шокований варварством та звірствами росіян, вибір бельгійських театралів – мʼяко кажучи, дивує. Більше - розкаже Олена Абрамович.

"Мрійте ще раз піти до опери" - під таким гаслом Королівський театр Бельгії "Ля Моне" презентував програму на сезон 2022-2023. Відкрився він оперою Чайковського "Пікова дама". Далі у переліку - "Євгеній Онєгін", "Ілля Муромець", а також "Ніс" Шостаковича.

Щоб пояснити такий вибір, керівник опери не знайшов кращих аргументів, як порівняти криваву російську війну з... виходом Великої Британії з ЄС.

Пітер де Калуве, генеральний директор Королівського театру "Ла Монне":

Як і два роки тому, коли в розпал Brexit ми виявили, що представляємо британський оперний сезон, зараз ми пропонуємо абсолютно незапланований сезон 2022-23, у якому помітне місце присвячене російським творам.

Тож на головну сцену Брюсселя вийшли актори "Большого тєатра", які позиціонують себе "поза політикою". В наступних сезонах до опери будуть залучати і українських, і російських акторів. Таким чином теарт виконує свою невідʼємну місію - обʼєднувати людей та будувати між ними мости, йдеться у звернені. Українська громада у відповідь написала відкритого листа.

Українська громадська організація спробувала глибше пояснити керівництву більгійської опери культурний контест. Бельгійські газети підхопили це звернення і посипався шквал критики в адресу театру.

Культовий оперний театр Брюсселя Королівський театр La Monnaie оголосив про наступний сезон, шокувавши своїм вибором багатьох жителів столиці та її зростаючої української громади.

Українці обурені через російську програму королівського театру.

У статтях зʼявилися згадки про те, як від "Лебединого озера" іншого російського репертуару відмовились британські театри. А засновниця найбільшої приватної музичної школи в Брюсселі, яка емігрувала з Києва 25 років тому, змінила назву закладу. Раніше це була школа імені Чайковського, тепер - Брюссельська міжнародна музична академія.

Зрозуміти справжнє призначення російської культури допомагають тамтешні пропагандисти. Так, гендиректор Ермітажу в інтервʼю російським ЗМІ прямо сказав - ведеться культурна "спецоперація".

Михайло Піотровський, директор Державного Ермітажу:

Наш культурний експорт важливіший за імпорт... А наші останні виставки за кордоном - це просто потужний культурний наступ. Якщо хочете, свого роду "спецоперація". Яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо. І нікому не можна дозволити завадити нашому наступу… виставка Щукіна та Морозова в Парижі - це російський прапор над Булонським лісом.

Завадили наступу, як завжди, українці. Опера пішла на поступки активістам - виправила текст свого звернення та пообіцяла провести низку інформаційних та візуальних акцій на підтримку України цього сезону. Аби усі пошановувачі російського мистецтва ще раз побачили ті масштаби руйнувань, які рашисти завдали українським культурним обʼєктам і діячам.