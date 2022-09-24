Над Запоріжжям збили російську ракету - ОВА [ Редагувати ]
Сили протиповітряної оборони вночі збили одну з російських ракет. Її уламки впали за Запоріжжям.
Про це повідомляє в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає", - написав Старух.
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