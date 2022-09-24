У росії обговорюється можливість запровадження воєнного стану. У кремлі підуть на такий крок, якщо українські війська продовжать атакувати тимчасово окуповані території. Про це повідомляє "Верстка".

Так, воєнний стан у рф можуть запровадити, якщо Україна атакуватиме так звані "приєднані території", тобто ті території, на яких росія проводить псевдореферендуми про "приєднання до рф" та фабрикує результати "голосування".

Два джерела видання назвали план запровадити воєнний стан "небажаним, але можливим".

Крім того, у рф можуть оголосити про заборону на виїзд з країни чоловіків, які підлягають призову. На початку тижня цей план обговорять президент рф володимир путін та представники парламенту і уряду. Тоді й остаточно буде сформульовано рішення.

Заборону можуть запровадити до кінця вересня, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають з країни, як такия, що "викликає тривогу".

30 вересня відбудеться звернення путіна до федеральних зборів, які проведуть за аналогією з 2014 роком, коли рф незаконно анексувала український Крим.

Так, путін звернеться до депутатів та сенаторів за підсумками проведених "референдумів", потім має бути підписання договору про "приєднання територій".