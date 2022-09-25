путін піде на ескалацію в Україні, бо його режим слабшає - польський прем'єр [ Редагувати ]
Джерело: Польське радіо
З кожним днем режим російського диктатора володимира путіна слабшає. Тому найближчим часом можлива нова хвиля ескалація агресії рф проти України.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, якого цитує "Польське радіо".
"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря", - заявив Моравецький.
Він зазначив, що звернення путіна, в якому він оголосив про мобілізацію росіян "мало викликати страх", але це свідчить не про силу росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася.
"Із самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, наповненої технікою минулої епохи, танками, які кинуті посеред поля. Солдати, які, потрапили в український полон та заявляли, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну", - нагадав Моравецький.
Прем'єр звернув увагу, Путін довгий час не хотів відправляти на фронт етнічних росіян, тому в першу чергу кидали на війну "азіатські меншини з далеких російських республік".
"Тим більше приголомшлива реакція російського суспільства на новину про призов. Буквально після виступу Путіна російський інтернет захлиснула хвиля запитань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковій системі Google запанували запити: як зламати руку або як покинути Росію", - зазначив Моравецький.
За його словами, "будівля російської пропаганди вільно руйнується".
"Путін це знає, тому він продовжує такі, а не інші рішення. Російському ведмедю боляче, і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства", - прогнозує Моравецький.
Він підкреслив, що дивиться на російські протести з якоюсь легкою надією, а західні політики, західна еліта "повинна прозріти".
"Польський уряд, Польща завжди буде голосом розуму, голосом миру, свободи та безпеки. У нас одна мета, і ця мета - перемога", - резюмував глава уряду Польщі.
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