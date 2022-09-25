У понеділок, 26 вересня, в Україні буде дощ. Зокрема, західні та північні області нароять дощі. За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

У західних та північних областях прогнозується дощ, а на решті території буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5+10 градусів, а вдень +11+16. При цьому у східних областях температура коливатиметься від +17 до +19 градусів.

Південної частини країни вночі очікується +8+13 градусів, а вдень +20+24.

У столичному регіоні завтра також буде хмарно із проясненнями. Уночі без істотних опадів, проте вранці та вдень очікується дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +5+10 градусів, а вдень +11+16. При цьому у Києві вночі буде +8+10, а вдень +12+14.