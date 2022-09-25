США вже найближчими днями оголосять про новий пакет санкцій проти росії через проведення "референдумів" на окупованих російськими військами територіях України.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CBS.

"США анонсують санкції для юридичних осіб та компаній за межами росії, які підтримують референдуми. Ви побачите це найближчими днями, США зроблять подальші оголошення. Це лише подвоїть наші зусилля щодо надання Україні озброєнь та військової техніки", - зазначив Салліван.