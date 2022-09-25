США приготували для росії небезпечний сюрприз через проведення "референдумів" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
США вже найближчими днями оголосять про новий пакет санкцій проти росії через проведення "референдумів" на окупованих російськими військами територіях України.
Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CBS.
"США анонсують санкції для юридичних осіб та компаній за межами росії, які підтримують референдуми. Ви побачите це найближчими днями, США зроблять подальші оголошення. Це лише подвоїть наші зусилля щодо надання Україні озброєнь та військової техніки", - зазначив Салліван.
по темі
У рамках обміну полоненими між Україною та росією вдалося звільнити двох американських громадян
Білий дім продовжуватиме сприяти постачанню в Україну танків радянського виробництва з держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, а також інших озброєнь
Визволений в рамках обміну полоненими 21 вересня захисник Маріуполя Лев Пашко (позивний "Хорус") після повернення в Україну освідчився своїй коханій
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І попередив про наслідки у разі підтримки росії у бойових діях в Україні. Про це йдеться у заяві глави пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса
Серед яких три надводних та один підводний носій "Калібрів"