Російські окупанти протягом усією ночі 26 вересня накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ і важкої артилерії.

Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"9 разів ворог вдарив по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що, за попередньої інформацією, ніхто не постраждав.

З його слів, по Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач.

Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.

"У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються. У інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.