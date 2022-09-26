Ворог усю ніч накривав Нікопольський район з РСЗВ і важкої артилерії - ОВА [ Редагувати ]
Російські окупанти протягом усією ночі 26 вересня накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ і важкої артилерії.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"9 разів ворог вдарив по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів", - зазначив посадовець.
Резніченко вказав, що, за попередньої інформацією, ніхто не постраждав.
З його слів, по Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач.
Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.
"У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються. У інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
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