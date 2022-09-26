Найважча зима в історії: прості поради як втримати тепло у хаті [ Редагувати ]
Україна готова на 88% до імовірно найважчої в історії зими, й має достатні запаси газу та джерел енергії для стабільного проходження цього опалювального сезону. В цьому запевняють урядовці. Але ж треба пам'ятати, що ми воюємо з армією варварів - тому актуальною залишається загроза ракетних атак по критичній інфраструктурі.
То як пережити холоди? Чим оснастити свою квартиру чи будинок, щоби впевнено і надійно зустріти зиму? Теплі поради від уряду та експертів - зібрала наша Ярина Марків й перевірила їх ефективність на власній оселі.
Держись, Хома, іде зима!
Кажуть, буде холодно...
Як не впустити в дім морози? Що купити, де вкрутити, чим закрити? Щоб тепло не втекло?
Прості поради допоможуть вам... не заціпеніти.
Й упевнено пройти опалювальний сезон 22-23.
І насамперед - безпека! Перевірте електропроводку.
Вадим Литвин, голова правління Асоціації енергоаудиторів України:
Прибираємо всі скрутки якщо це алюміній з міддю, тому що це потенційні місця пожеж, перевіряємо роботу і наявність автоматичних вимикачів.
Якщо у нас якісь ділянки кабелю пошкоджені відповідно можливо їх потрібно замінити.
Залиште цю справу фахівцю. Натомість вам - герметизація! Вікна та двері треба ущільнити спеціальними матеріалами - це можуть бути шматочки вати чи марлі - як в старі добрі. Або ж - самоклеюча стрічка, силікон, паралон, трубчастий профіль - зараз у будівельних магазинах - сила силенна всякої всячини. Якщо вікна металопластикові - то тут достатньо профілактики - слід лише відрегулювати фурнітуру.
Це налаштовується за допомогою ось таких ексентриків. Взявши ось такий ключ ви просто повертаєте і налаштовуєте на зимовий режим.
Потрібно кожен із них повернути точечкою або ущільнюючою стороною до резинки ущільнюючої і це ви переведете ваше пластикове вікно у зимовий режим.
Запасіться поліетиленовою плівкою - на випадок руйнації шибок. Далі - підготуйте батареї.
Ярина Марків кореспондентка:
Відсуньте від них меблі, зберіть штори, зніміть декоративні панелі. А позаду - наклейте тепловідбивний екран. Так радіатор буде випромінювати більше дорогоцінного тепла в кімнату, а не обігрівати стіну.
Придбайте теплоальтернативу - електричний обігрівач. При виборі - звертайте увагу на площу приміщення, яке хочете обігріти. Розрахунок простий:
Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ:
Якщо у вас кімната площею 15 кв метрів - вам буде достатньо електричний конвектор на 1500 кВ.
А от який саме обрати - електричний, масляний конвектор, кондиціонер чи термовентилятор?
Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ:
Електричний конвектор сучасний має в принципі кнопку вмикання вимикання і він має термостат. Ну до прикладу вам потрібно, щоб в кімнаті постійна температура була 20 градусів. Ви накручуєте, включаєте, він нагріває, прогрівається приміщення до цієї температури й автоматично вимикається коли він досяг свого результату.
Найпрактичніше і найекономніше з точки зору бюджету сімейного обігрів саме житлових приміщень за допомогою електричних конвекторів або кондиціонерів.
Масляний обігрівач - довше розжарюється, а от термовентилятор, або як в народі кажуть - дуйчик - розрахований на швидке нагрівання невеликої площі. Приміром, ви щойно зайшли з вулиці й хочете вмить зігрітися. Мінус дуйчика - він сильно сушить повітря. Найкраще зосередити обраний вами електроопалювач в одній кімнаті - щоб не перевантажити систему. Світло на черзі!
Ярина Марків, кореспондентка:
Слід нарешті позбутися люмінесцентних ламп і ламп розжарювання. Замість них краще використовувати світлодіодні.
Вони ефективніші, "тягнуть" менше електроенергії - й безпечніші - в них нема ртуті. Наступна порада: якщо у вас індивідуальне опалення - проведіть технічне обслуговування котла.
Вадим Литвин, голова правління Асоціації енергоаудиторів України:
Ще що можна зробити - це максимально утеплити трубопроводи в підвалах, на горищах, тому що знову ж таки тут і зменшення тепловтрат, а з іншого якщо будуть перерви в теплопостачанні на певний час, то це пережити пару днів поки воно не відновиться.
А от влада запевняє: подбає, щоби тепло в оселі українців йшло без перебоїв.
Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України:
Урядом формується відповідний резерв резервного обладнання, який має забезпечити енергопостачання, теплопостачання, водопостачання - це модульні системи. Також міста за рахунок місцевих бюджетів закупляють певний об'єм таких систем. Також маємо донорську міжнародну підтримку.
Але ж українці люди завбачливі, тож варто на всяк випадок запастися дровами - мешканцям приватних будинків. А багатоквартирних - генератором, щоби в разі відключення мережі зігрітися, приготувати попоїсти й зарядити телефони. Ну і познайомтеся нарешті із сусідами - подбайте про утеплення під'їзду та всього будинку. Бо гуртом і батька легше бити, й холоди перенести.
по темі
Вже понад 15 років Віктор не платить за підігрів "вулиці". Але цей опалювальний сезон в Ужгороді став справжнім викликом. Бо всім цим котлам, конвекторам, колонкам потрібен газ і багато!
Виснажені, але усміхнені. Багатьом потрібна термінова допомога медиків. Але вони намагаються не афішувати, через яке пекло пройшли. Бо розуміють - кожне зайве слово на свободі - може зашкодити побратимам, які досі у полоні.
Віктор Лопата з Лисичанська вже як пів року живе на Волині. Туди змушений був тікати з родиною від постійних обстрілів. Хоча у рідному Лисичанську він пережив бомбардування фашистів.
Після кількох влучних запусків українських ракет - від російських літаків залишився лише дим. Найбільша нагорода для Володимира та його побратимів - це фото та відео зі згорілими літальними апаратами ворога.
Волонтери закуповують протизастудні засоби, змінюють маскувальні кольори для техніки, а ще знову взялись за виготовлення буржуйок із використаних газових балонів. Більше про це у наступному сюжеті.