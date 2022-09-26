Україна готова на 88% до імовірно найважчої в історії зими, й має достатні запаси газу та джерел енергії для стабільного проходження цього опалювального сезону. В цьому запевняють урядовці. Але ж треба пам'ятати, що ми воюємо з армією варварів - тому актуальною залишається загроза ракетних атак по критичній інфраструктурі.

То як пережити холоди? Чим оснастити свою квартиру чи будинок, щоби впевнено і надійно зустріти зиму? Теплі поради від уряду та експертів - зібрала наша Ярина Марків й перевірила їх ефективність на власній оселі.

Держись, Хома, іде зима!

Кажуть, буде холодно...

Як не впустити в дім морози? Що купити, де вкрутити, чим закрити? Щоб тепло не втекло?

Прості поради допоможуть вам... не заціпеніти.

Й упевнено пройти опалювальний сезон 22-23.

І насамперед - безпека! Перевірте електропроводку.

Вадим Литвин, голова правління Асоціації енергоаудиторів України:

Прибираємо всі скрутки якщо це алюміній з міддю, тому що це потенційні місця пожеж, перевіряємо роботу і наявність автоматичних вимикачів.

Якщо у нас якісь ділянки кабелю пошкоджені відповідно можливо їх потрібно замінити.

Залиште цю справу фахівцю. Натомість вам - герметизація! Вікна та двері треба ущільнити спеціальними матеріалами - це можуть бути шматочки вати чи марлі - як в старі добрі. Або ж - самоклеюча стрічка, силікон, паралон, трубчастий профіль - зараз у будівельних магазинах - сила силенна всякої всячини. Якщо вікна металопластикові - то тут достатньо профілактики - слід лише відрегулювати фурнітуру.

Це налаштовується за допомогою ось таких ексентриків. Взявши ось такий ключ ви просто повертаєте і налаштовуєте на зимовий режим.

Потрібно кожен із них повернути точечкою або ущільнюючою стороною до резинки ущільнюючої і це ви переведете ваше пластикове вікно у зимовий режим.

Запасіться поліетиленовою плівкою - на випадок руйнації шибок. Далі - підготуйте батареї.

Ярина Марків кореспондентка:

Відсуньте від них меблі, зберіть штори, зніміть декоративні панелі. А позаду - наклейте тепловідбивний екран. Так радіатор буде випромінювати більше дорогоцінного тепла в кімнату, а не обігрівати стіну.

Придбайте теплоальтернативу - електричний обігрівач. При виборі - звертайте увагу на площу приміщення, яке хочете обігріти. Розрахунок простий:

Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ:

Якщо у вас кімната площею 15 кв метрів - вам буде достатньо електричний конвектор на 1500 кВ.

А от який саме обрати - електричний, масляний конвектор, кондиціонер чи термовентилятор?

Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ:

Електричний конвектор сучасний має в принципі кнопку вмикання вимикання і він має термостат. Ну до прикладу вам потрібно, щоб в кімнаті постійна температура була 20 градусів. Ви накручуєте, включаєте, він нагріває, прогрівається приміщення до цієї температури й автоматично вимикається коли він досяг свого результату.

Найпрактичніше і найекономніше з точки зору бюджету сімейного обігрів саме житлових приміщень за допомогою електричних конвекторів або кондиціонерів.

Масляний обігрівач - довше розжарюється, а от термовентилятор, або як в народі кажуть - дуйчик - розрахований на швидке нагрівання невеликої площі. Приміром, ви щойно зайшли з вулиці й хочете вмить зігрітися. Мінус дуйчика - він сильно сушить повітря. Найкраще зосередити обраний вами електроопалювач в одній кімнаті - щоб не перевантажити систему. Світло на черзі!

Ярина Марків, кореспондентка:

Слід нарешті позбутися люмінесцентних ламп і ламп розжарювання. Замість них краще використовувати світлодіодні.

Вони ефективніші, "тягнуть" менше електроенергії - й безпечніші - в них нема ртуті. Наступна порада: якщо у вас індивідуальне опалення - проведіть технічне обслуговування котла.

Вадим Литвин, голова правління Асоціації енергоаудиторів України:

Ще що можна зробити - це максимально утеплити трубопроводи в підвалах, на горищах, тому що знову ж таки тут і зменшення тепловтрат, а з іншого якщо будуть перерви в теплопостачанні на певний час, то це пережити пару днів поки воно не відновиться.

А от влада запевняє: подбає, щоби тепло в оселі українців йшло без перебоїв.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України:

Урядом формується відповідний резерв резервного обладнання, який має забезпечити енергопостачання, теплопостачання, водопостачання - це модульні системи. Також міста за рахунок місцевих бюджетів закупляють певний об'єм таких систем. Також маємо донорську міжнародну підтримку.

Але ж українці люди завбачливі, тож варто на всяк випадок запастися дровами - мешканцям приватних будинків. А багатоквартирних - генератором, щоби в разі відключення мережі зігрітися, приготувати попоїсти й зарядити телефони. Ну і познайомтеся нарешті із сусідами - подбайте про утеплення під'їзду та всього будинку. Бо гуртом і батька легше бити, й холоди перенести.