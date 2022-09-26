До Землі мчать відразу три астероїди [ Редагувати ]
До Землі мчать відразу три астероїди. Про це повідомляється на сайти jpost.com.
Об'єкти рухаються на швидкості, що в 12, 32 і 34 рази перевищує швидкість звуку.
За даними NASA, вони пролетять повз нашу планету сьогодні, 26 вересня, і не несуть загрози для нас.
Тому не панікуйте! Можна буде у ночі побачити як "падають зорі".
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