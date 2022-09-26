До Землі мчать відразу три астероїди. Про це повідомляється на сайти jpost.com.

Об'єкти рухаються на швидкості, що в 12, 32 і 34 рази перевищує швидкість звуку.

За даними NASA, вони пролетять повз нашу планету сьогодні, 26 вересня, і не несуть загрози для нас.