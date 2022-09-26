У Житомирській області змінено тривалість комендантської години [ Редагувати ]
З 26 вересня на Житомирщині змінено тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Важлива інформація! В Житомирській області змінено тривалість комендантської години! За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку.
Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.
Раніше повідомлялося, що порушників комендантської години беруть "на олівець" для військкоматів.
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