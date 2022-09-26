Комендантська година діятиме з 24:00 до 5:00

З 26 вересня на Житомирщині змінено тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Важлива інформація! В Житомирській області змінено тривалість комендантської години! За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку.

Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що порушників комендантської години беруть "на олівець" для військкоматів.