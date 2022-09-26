Люди намагаються відбудувати оселі до холодів на Житомирщині [ Редагувати ]
Встигнути до зими й не залишити людей у холоди без даху над головою. Завдання не просте, кажуть посадовці навіть у тих населених пунктах, де ворог відступив іще кілька місяців тому. Руйнувань - безліч, грошей - бракує.
Михайло Манилюк побував у кількох селах і містах на Житомирщині, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Чи готові там до зими? Дивіться.
Зараз тут спокійно. Не чути вибухів і пострілів. Селяни на лавці обговорюють останні новини.
Добре, що це вже трошки одогнали їх. Слава Богу. Всі хочуть миру. Молодьожі шкода.
Але пів року тому - село Раківщина на Житомирщині - стало для російських загарбників ціллю на знищення!
Михайло Манилюк, кореспондент:
До кордону з Білоруссю всього тридцять кілометрів, саме із території сусідньої держави рашисти обстрілювали невеличке село - де не було жодних військових об'єктів, жодного українського солдата. Лише хати мирних людей.
Наприкінці березня у село прилетіла ворожа ракета. Ніна з чоловіком були в хаті. Встигли впасти на підлогу, це й урятувало їм життя!
Ніна, жителька с. Раківщина:
Їсти варила, коли відкриваю двері все летить. Веранда, скло, все летить на мене. Дід падає у веранді, я в коридорі. Кажу - це газ зривається!
Олександр веде нас на те саме подвір'я, де приземлилася ворожа ракета!
Олександр, житель с. Раківщина:
Розніс к е*ени матери! Отакі куски снарядів. Сім'я була, молоді ще. - Вони ж не постраждали? - Ні, на вулиці були, але попадали. Оце все знесло. Це все вони понастроювали. Все порозвернуто. Вони кажуть - якраз вийшов на ганок з нею і воно, як шарахнуло, Каже - нас аж туди відкинуло, до того зруба!
Обгоріла яблуня, розтрощені хата й господарські приміщення, тут досі скрізь розкидане будівельне сміття.
Михайло Манилюк, кореспондент:
Ракета розірвалася у повітрі й пошкодила одразу кілька будинків. Ця хата - у якій проживала молода сім'я - постраждала найбільше! Удар був настільки потужний, що цегляні стіни розсипалися в друзки!
На цій вулиці уламки від ворожої ракети повністю зруйнували три хати, ще більш як десяток - зазнали пошкоджень! Домівку Олександра довелося знову перекривати шифером.
Олександр, житель с. Раківщина:
Як тріпануло - то ондо позносило. А тут тоже все позносило. Це вже новий шифер положили вони. Воно тут все було зірване. І крокви були повалені, і оце все було знесене.
На наступний день після обстрілу комунальники взялися ремонтувати оселі. Новою покрівлею перекрили ось цей будинок.
Любов, жителька с. Раківщина:
А крокви чому не поміняли? - А де ж вони візьмуть, як вони попідставляли якимись підставками й все - кажуть її треба перекривати. Вона аварійна хата, грошей немає в організації, капітальний ремонт каже треба робить. Да й усьо на тому й конець.
Жінка показує нам тріщини, які утворилися в хаті після потужного вибуху.
Отут тріщина, ондо тріщина і там з того боку тріщина! Ось тут - у спальні - обвалилася частина стіни, повилітали вікна.
Любов, жителька с. Раківщина:
Пішла поратися коло сарая, думаю - курочки погодую. Коли шумить, шумить, коли летить шифер усей. То добре, що я одскочила, половина хліва була б у мене на плечах. Оце я тут спала. Ондо у мене кровать стояла. Ось ці дві вікна подвійні вилетіли осюди з рамами.
Тепер пенсіонерка перебралася в іншу кімнату.
Я собі ондо туто сплю. - Бо тут вже страшно? - Да.
Господиня власноруч продовжує затирати цементом тріщини у стінах, адже зима на носі й хату буде просто неможливо обігріти!
Любов, жителька с. Раківщина:
Роблю ремонт. З городом впоралася, то вже роблю. То я ж їх позамазую ці щілини, хіба ж я тут всиджу в хаті?
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну по селах Овруцької громади рашисти нанесли понад сімдесят ударів! Тут двадцять знищених приватних будинків, майже три десятки пошкоджених багатоповерхівок!
Іван Коруд, голова Овруцької громади:
Починаючи з 24 лютого ворог з чотирьох ранку по території Овруцької громади наносив авіаудари, ракетні обстріли. Особливо шостого березня ворог наніс нищівні удари по мирному населенню - це місто Овруч Святої Покрови. І місто Овруч, вулиця Прикордонна - де було пошкоджено понад 400 квартир.
Житлові будинки Овруча стали мішенню для росіян із першого дня війни. Російська авіація скидала на місто десятки авіабомб, обстрілювала з ракетних установок! Там, де тепер встановлений хрест, був двоповерховий будинок. Від прямого попадання снаряда він просто розсипався. Загинула сім'я.
Окупанти розбомбили в Овручі центр зайнятості! А тут воювали з приватним сектором!
Михайло Манилюк, кореспондент:
Сюди ворожі літаки скинули одразу три авіабомби! Усю цю потужну вибухову міць відчули на собі житлові будинки. Десь повилітали вікна, десь знесло дах, а ось від цих осель залишилися самі уламки!
Перекриття дахів, відновлення вікон і дверей. Ремонтні роботи тут тривають і досі!
Іван Коруд, голова Овруцької громади:
Наприклад 400 квартир пошкоджено - в нас тільки залишається не вирішено до тридцяти. По приватних будинках - ми в перший день відразу взяли шифер цвяхи, силами людей, ДСНС ми здійснювали ремонтні роботи покрівель, для того, щоб зберегти хотя б ті будинки, які підлягають поточному ремонту, але ще не вирішено питання по тридцяти будинках, які підлягають реконструкції.
Посадовці обіцяють - не залишити людей без даху над головою. Зараз шукають кошти на ремонт і реконструкцію житлових будинків.
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