З AppStore зник застосунок "ВКонтакте" [ Редагувати ]
Програма російської соцмережі "ВКонтакте" зникла у понеділок, 26 вересня, з магазину програм для iOS AppStore. Також зник музичний сервіс VK Музика.
З магазину IOS видалено: ВКонтакте, VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play, VK Админ.
Також з магазину програм видалено програми всієї екосистеми холдингу VK, у тому числі й пошта Mail․ru.
У магазині застосунків для Android Google Play всі зазначені вище програми залишилися.
Раніше у вересні з магазину програм AppStore було видалено російський картографічний сервіс 2ГИС.
Нагадаємо, у березні Google припинила ліцензування російських Android-смартфонів.
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