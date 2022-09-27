Президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум очільнику рф володимиру путіну щодо визнання "референдумів" та подальших переговорів.

Зеленський на засіданні Радбезу ООН заявив, що якщо росія визнає результати "референдумів", то йому з путіним більше нема про що розмовляти.

"Визання РФ цих псевдореферендумів, як нормальних, здійснення так званого "кримського сценарію", ще одна спроба анексувати території буде означати, що нам нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним", - заявив Зеленський.