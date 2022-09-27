Зеленський висунув путіну ультиматум щодо переговорів [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум очільнику рф володимиру путіну щодо визнання "референдумів" та подальших переговорів.
Зеленський на засіданні Радбезу ООН заявив, що якщо росія визнає результати "референдумів", то йому з путіним більше нема про що розмовляти.
"Визання РФ цих псевдореферендумів, як нормальних, здійснення так званого "кримського сценарію", ще одна спроба анексувати території буде означати, що нам нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним", - заявив Зеленський.
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Господар кремля володимир путін бреше "завжди, скрізь і в усьому", а ті хто вірить йому, "хочуть жити у кривавому божевіллі". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк і опублікував нарізку з інтерв'ю путіна різних часів