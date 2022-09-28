Стали відомі всі учасники плей-офф Ліги націй: Україна залишилась у дивізіоні B [ Редагувати ]
У вівторок, 27 вересня, у Лізі націй відбулися матчі заключного 6-го туру групового етапу, за результатами яких було визначено учасників плей-офф турніру. Ними стали збірні Іспанії, Італії, Хорватії та Нідерландів.
Збірна Іспанії на виїзді завдяки голу Альваро Морати (88 хвилина) переграла переможця Ліги націй 2019 року - Португалію - у матчі заключного шостого туру групового етапу 2-ї групи дивізіону A Ліги націй.
Іспанці посіли перше місце у групі з 11 очками, португальці стали другими (10), третє місце посіла команда Швейцарії (9), турнірну таблицю замкнула збірна Чехії (4). Збірна Іспанії вийшла у плей-офф.
Італійці днем раніше обіграли угорців, які лідирували в групі, з рахунком 2:0 і змістили їх з першого місця.
У неділю збірна Хорватії здобула перемогу над Австрією з рахунком 3:1. Того ж дня Нідерланди здолали Бельгію та посіли перше місце у своїй групі.
Фінальна стадія турніру пройде з 14 до 18 червня 2023 року. Півфінальні пари будуть визначені в результаті жеребкування.
Результати інших матчів ігрового дня та підсумки групового етапу
У 2-й групі дивізіону B збірна Албанії вдома зіграла внічию з командою Ісландії з рахунком 1:1. У 1-й групі збірна Ірландії вдома обіграла команду Вірменії (3:2), а футболісти України та Шотландії зіграли внічию (0:0).
У матчах 4-ї групи збірна Сербії переграла команду Норвегії з рахунком 2:0, футболісти Словенії та Швеції зіграли внічию (1:1).
У 2-й групі дивізіону C збірна Греції вдома виявилася сильнішою за команду Північної Ірландії (3:1), а збірна Косова розгромила кіпріотів (5:1).
Місця у вищому дивізіоні А втратили збірні Австрії, Чехії, Англії та Уельсу. Їх замінять команди, які посіли перші місця у своїх групах у дивізіоні В - Шотландії, Ізраїлю, Боснії та Герцеговини, Сербії.
У другому за силою дивізіоні B збірні Туреччини, Греції, Казахстану та Грузії виступлять замість команд Вірменії, Росії, Румунії та Швеції.
У наступному сезоні дивізіону С зіграють збірні Латвії та Естонії, а збірні Литви, Кіпру, Білорусі та Гібралтару поборються в очних протистояннях за місце у третьому за силою дивізіоні в раунді плей-ауту.
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