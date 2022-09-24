Збірна Англії програла Італії та достроково вилетіла з Ліги націй [ Редагувати ]
Збірна Італії з футболу вдома з рахунком 1:0 перемогла команду Англії у матчі п'ятого туру групового етапу групи 3 дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася у п'ятницю в Мілані.
У складі переможців гол забив Джакомо Распадорі (68 хвилина).
Збірна Англії втратила шанси на збереження місця в дивізіоні A. Команда набрала 2 очки, займає 4-те місце в турнірній таблиці та за тур до закінчення групового етапу відстає від збірної Німеччини, яка йде на третій позиції, на 4 очки.
Італійці, які набрали 8 очок, посідають друге місце. Лідирують у групі угорці, на їхньому рахунку десять очок. У заключному турі групового етапу італійці на виїзді зіграють із командою Угорщини 26 вересня. Англійці цього ж дня приймуть збірну Німеччини.
Нагадаємо, збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй.
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