Збірна Італії з футболу вдома з рахунком 1:0 перемогла команду Англії у матчі п'ятого туру групового етапу групи 3 дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася у п'ятницю в Мілані.

У складі переможців гол забив Джакомо Распадорі (68 хвилина).

Збірна Англії втратила шанси на збереження місця в дивізіоні A. Команда набрала 2 очки, займає 4-те місце в турнірній таблиці та за тур до закінчення групового етапу відстає від збірної Німеччини, яка йде на третій позиції, на 4 очки.

Італійці, які набрали 8 очок, посідають друге місце. Лідирують у групі угорці, на їхньому рахунку десять очок. У заключному турі групового етапу італійці на виїзді зіграють із командою Угорщини 26 вересня. Англійці цього ж дня приймуть збірну Німеччини.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй.