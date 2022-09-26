Збірна Нідерландів вийшла у плей-офф Ліги націй [ Редагувати ]
Збірна Нідерландів із футболу з рахунком 1:0 обіграла команду Бельгії у матчі заключного шостого туру групового етапу 4-ї групи дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася в неділю, 25 вересня, в Амстердамі.
У складі господарів гол забив Вірджіл ван Дейк (73-а хвилина).
Збірна Нідерландів посіла перше місце у групі 4 дивізіону A з 16 очками, бельгійці стали другим (10 очок). Третьою стала команда Польщі (7), останньою - збірна Уельсу (1). Збірна Нідерландів вийшла у плей-офф.
Нагадаємо, раніше збірна Англії програла Італії та достроково вилетіла з Ліги націй.
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