Чинні чемпіони світу з футболу - збірна Італії - на виїзді з рахунком 2:0 перемогла команду Угорщини у матчі заключного 6-го туру групового етапу 3-ї групи дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася у понеділок, 26 вересня, у Будапешті.

У складі переможців голи забили Джакомо Распадорі (27-а хвилина) та Федеріко Дімарко (52).

Збірна Італії посіла перше місце у групі з 11 очками, угорці стали другими (10), третє місце посіла команда Німеччини (7), турнірну таблицю замкнула збірна Англії (3). Збірна Італії вийшла у плей-офф.

Нагадаємо, 23 вересня збірна Англії програла Італії та достроково вилетіла з Ліги націй.