Італія в гостях обіграла Угорщину та вийшла у фінал Ліги націй [ Редагувати ]
Чинні чемпіони світу з футболу - збірна Італії - на виїзді з рахунком 2:0 перемогла команду Угорщини у матчі заключного 6-го туру групового етапу 3-ї групи дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася у понеділок, 26 вересня, у Будапешті.
У складі переможців голи забили Джакомо Распадорі (27-а хвилина) та Федеріко Дімарко (52).
Збірна Італії посіла перше місце у групі з 11 очками, угорці стали другими (10), третє місце посіла команда Німеччини (7), турнірну таблицю замкнула збірна Англії (3). Збірна Італії вийшла у плей-офф.
Нагадаємо, 23 вересня збірна Англії програла Італії та достроково вилетіла з Ліги націй.
по темі
Збірна Італії з футболу вдома з рахунком 1:0 перемогла команду Англії у матчі п'ятого туру групового етапу групи 3 дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася у п'ятницю в Мілані. У складі переможців гол забив Джакомо Распадорі (68 хвилина)
Збірна Угорщини обіграла німців у матчі групового етапу футбольної Ліги націй. Угорці перемогли у гостях з рахунком 1:0
Збірна Данії з футболу обіграла французів у матчі Ліги націй. Зустріч у Копенгагені закінчилася з рахунком 2:0
Збірна Нідерландів з футболу вийшла у плей-офф Ліги націй. Нідерландські футболісти у заключному турі обіграли бельгійців
Перемогою збірної Шотландії над національною командою України завершився перенесений матч 1-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23