Петраков назвав футболістів, які винні за невдалий результат матчу Україна - Шотландія [ Редагувати ]
Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав коментар після матчу зі Шотландією і пояснив, у яких моментах нашій команді забракло майстерності.
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
За словами Петракова, у матчі Україна - Шотландія (0:0) нашій команді забракло реалізації - свої моменти повинні були реалізувати Андрій Ярмоленко, Артем Довбик і Тарас Степаненко.
"Чого забракло збірній України? Того ж, чого й в Уельсі, — реалізації. На такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив сам на сам із воротарем, Ярмоленко схибив, у Степаненка був момент після кутового...", - сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков.
Для виходу в елітний дивізіон Ліги націй Україні потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша команда знову проведе у лізі B.
В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.
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