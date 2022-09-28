Україна отримає від Німеччини ППО: названо терміни [ Редагувати ]
У жовтні Україна може отримати від Німеччини перші сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
Цих ППО немає на озброєнні у самого Бундесверу.
Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила.
За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.
Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений.
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