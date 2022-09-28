У жовтні Україна може отримати від Німеччини перші сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Цих ППО немає на озброєнні у самого Бундесверу.

Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила.

За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.